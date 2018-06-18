Kocaeli Olgunlar’da ilk yaşanacak

Kocaeli Olgunlar Turnuvası’nda bu yıl bir ilk yaşanacak ve organizasyon iki ayrı grup şeklinde düzenlenecek. 30 yaş üzeri ve 40 yaş üzeri gerçekleşecek olan turnuvaya kayıtlar başladı. Yahya Kaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki dev turnuva 1 Ağustos’ta başlayacak. Kocaeli Olgunlar Turnuvası’nın tertip komitesi başkanlığını bu yıl da Tuncay Budakin yapacak. 0 532 566 10 04 numaralı telefondan tüm bilgiler alınabilir…