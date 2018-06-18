Kocaeli Olgunlar Turnuvası’nda bu yıl bir ilk yaşanacak ve organizasyon iki ayrı grup şeklinde düzenlenecek. 30 yaş üzeri ve 40 yaş üzeri gerçekleşecek olan turnuvaya kayıtlar başladı. Yahya Kaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki dev turnuva 1 Ağustos’ta başlayacak. Kocaeli Olgunlar Turnuvası’nın tertip komitesi başkanlığını bu yıl da Tuncay Budakin yapacak. 0 532 566 10 04 numaralı telefondan tüm bilgiler alınabilir…
Bugün 13:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Kocaeli Olgunlar’da ilk yaşanacak
Kocaeli Olgunlar Turnuvası’nda bu yıl bir ilk yaşanacak ve organizasyon iki ayrı grup şeklinde düzenlenecek.
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Bugün 13:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz