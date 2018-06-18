Mourinho ve Guus Hiddink gibi efsanelerle nice başarılar elde eden Raymond Verheijen, Futbol Periyodizasyonu Eğitimi ile ilk kez Türkiye’de yer alacak. 3-4-5 Temmuz 2018’deki eğitime ilimizden sadece Fikret Özcan katılacak. Türkiye genelinde ise sadece 50 teknik adama bu eğitimi alma hakkı tanındı.
Bugün 13:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Özcan, Periyodizasyon eğitimi alacak!
Mourinho ve Guus Hiddink gibi efsanelerle nice başarılar elde eden Raymond Verheijen, Futbol Periyodizasyonu Eğitimi ile ilk kez Türkiye’de yer alacak.
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Bugün 13:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz