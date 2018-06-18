Özcan, Periyodizasyon eğitimi alacak!

Mourinho ve Guus Hiddink gibi efsanelerle nice başarılar elde eden Raymond Verheijen, Futbol Periyodizasyonu Eğitimi ile ilk kez Türkiye’de yer alacak. 3-4-5 Temmuz 2018’deki eğitime ilimizden sadece Fikret Özcan katılacak. Türkiye genelinde ise sadece 50 teknik adama bu eğitimi alma hakkı tanındı.