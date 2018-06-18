İsmail’i isteyen o kadar çok ki

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Kocaeli BAL takımları da futbolcunun peşinde. Doğantepespor’dan ayrıldığı öğrenilen İsmail’in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. 1994 doğumlu futbolcunun hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım ile anlaşmak.