Kocaeli BAL takımları da futbolcunun peşinde. Doğantepespor’dan ayrıldığı öğrenilen İsmail’in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. 1994 doğumlu futbolcunun hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım ile anlaşmak.
Bugün 13:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:12 TSİ )
İsmail’i isteyen o kadar çok ki
Başarılı sol kanat futbolcularından İsmail İrvasa’yı BAL ve 3. Lig’den takımlar radarına aldı.
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Bugün 13:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz