Melih Yeni’den sporcusuna ziyaret

Yeni “Sporcumuz Armağan İkram’ın son müsabakasında ne yazık ki elinde tekrar kırık oluşmuştu. Armağanımız çok şükür başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede sağlığına kavuşup tatamilere döneceğiz inşallah. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimiz gönderiyorum” dedi.