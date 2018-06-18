Yeni “Sporcumuz Armağan İkram’ın son müsabakasında ne yazık ki elinde tekrar kırık oluşmuştu. Armağanımız çok şükür başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede sağlığına kavuşup tatamilere döneceğiz inşallah. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimiz gönderiyorum” dedi.
Bugün 13:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:12 TSİ )
Melih Yeni’den sporcusuna ziyaret
Kocaeli Durukan Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü başarılı tekvando antrenörü Melih Yeni, son müsabakasında elinde kırık oluşan Armağan İkram ‘ı ziyaret etti.
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Bugün 13:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz