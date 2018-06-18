Birçok teklifi değerlendiren ve bu teklifler içinde profesyonel takımlar da olmasına Bartın’ı tercih eden 1997 doğumlu futbolcu Şükrü Can “Bartınspor şehir takımı. Her maçına binlerce Bartınlı gidiyor. Böyle bir atmosferde yer almak ve onların heyecanına ortak olmak istedim. Geçen sezon 1 puan ile 3. Lig Play-Off’unu kaçıran takımımın bu yıl hedefe ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bir aksilik olmazsa Bartınspor’da 41 numaralı formayı terleteceğim” diye konuştu.
Bugün 13:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
“ŞÜKRÜ” Bartın’a “CAN” verecek
Geride bıraktığımız sezon Doğantepespor’un formasını terleten ve ilimizin en dikkat çeken forvetleri arasında yer alan Şükrü Can Güneş, Bölgesel Amatör Lig’in iddialı takımlarından Bartınspor ile anlaştı.
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Bugün 13:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz