“ŞÜKRÜ” Bartın’a “CAN” verecek

Birçok teklifi değerlendiren ve bu teklifler içinde profesyonel takımlar da olmasına Bartın’ı tercih eden 1997 doğumlu futbolcu Şükrü Can “Bartınspor şehir takımı. Her maçına binlerce Bartınlı gidiyor. Böyle bir atmosferde yer almak ve onların heyecanına ortak olmak istedim. Geçen sezon 1 puan ile 3. Lig Play-Off’unu kaçıran takımımın bu yıl hedefe ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bir aksilik olmazsa Bartınspor’da 41 numaralı formayı terleteceğim” diye konuştu.