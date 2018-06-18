Karamürsel’de deniz sefası

Karamürsel’de yerli ve yabancı turistler, mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer Plajı’na akın etti. Tatilcilerin bir kısmı Altınkemer Plajında denize girip güneşlenirken, bazıları sahilde balık tutmayı ya da çay bahçelerini tercih etti.

KEYİFLİ TATİL YAPTILAR

İlçede, deniz suyu sıcaklığının 23 ve hava sıcaklığının ise 33 dereceyi gösterdiği şu günlerde Karamürsel’e akın eden vatandaşlar, Ramazan Bayram tatilini fırsat bilenler Karamürsel Altınkemer plajına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar bayram tatilini keyifli hale getirme fırsatı buldular.

İLK YARDIM OLANAKLARI

Plajda güvenlik, cankurtaran, ilk yardım olanakları, çöp ve geri dönüşüm kutuları, duş, soyunma kabini, WC, yüzme sınırı, engelliler için olanaklar, yönlendirme levhaları, peyzaj düzenlemesi mevcut olup, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.