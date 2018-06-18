Fulacık’ta bahar şenliği düzenlendi

Fulacık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Fulacık Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen Bahar Şenliğine ilgi büyüktü. Karamürsel Belediyesi Başkan Vekili Mesut Çetinkaya’nın da katıldığı şenlikler oldukça renkli geçti. Köy meydanında gerçekleştirilen şenlikte Fulacıklılar tarafından yöreye özgü kıyafetler giyilerek oyunlar oynandı.

YOĞUN KATILIM

Fulacık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Uslu ve Fulacık Muhtarı Ömer Can, şenliklerine katılan davetlilerle yakından ilgilenerek ikramda bulundu. Yoğun katılımın olduğu Şenlikte Muhtar Ömer Can, Fulacık Mahallesine yapılan yatırımlar ve çalışmalardan ötürü Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.