Yeni bir Kenan Sofuoğlu doğuyor

İlimizin gururu motosiklet sporcusu Kadir Erbay, Romanya’da yapılan Balkan Pist Şampiyonası 5. Ayak yarışında olağanüstü bir performans ortaya koyarak, bir kez daha şampiyon oldu. 6. Ayak yarışında da ikinci sırada yer aldı. Kadir, İzmit’e Romanya’dan 1 altın 1 de gümüş getirdi. Kenan Sofuoğlu da Kadir ile yakından ilgileniyor
ÜLKEMİZİ 4 SPORCU TEMSİL ETTİ
15-17 Haziran tarihleri arasında Balkan Motosiklet Birliği tarafından Romanya’nın Adancata şehrinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’nda Kadir Erbay fırtınası esti. Genç motosikletçi İzmit’e 1 altın 1 de gümüş madalya ile döndü. Organizasyon 3.170 metrelik Romanya Motopark Pisti’de gerçekleşti. Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'nda ülkemizi Kadir Erbay ile birlikte Fatih Şahin, Kerem Uçar ve Bahattin Sofuoğlu temsil etti.
GURUR YAŞATTI
Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya ve Moldova’dan sporcular yarışlarda yer aldı. Ülkemizi temsil eden sporculardan biri olan İzmitli Kadir Erbay, 5. Ayak yarışında fırtına gibi esti ve Bahattin Sofuoğlu’nun önünde şampiyon oldu. Pazar günü 6. Ayak yarışında ise bu kez Bahattin birinci oldu, İzmitli sporcu Kadir ikinci olarak, ailesine ve şehrine gurur yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz