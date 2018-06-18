Bu sezon Basketbol Türkiye Kupası’nı kazanan ve bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselme hakkını finalde kaybeden İzmit Belediyespor Basketbol Kulübü, bir kulübün ligden çekilmesi halinde, onun yerine lige katılmayı planlıyor. Basketbol Kulübü Başkanı Erdoğan Şentürk, konuyla ilgili olarak sürekli istişare halinde bulunduklarını dile getirirken, geçtiğimiz yıl, ligden çekilen Nevşehir’in satın alınmasıyla yaşanan bir modelin, bu yıl da olabileceğini belirtip, henüz somut bir durumun ortala çıkmadığını dile getiriyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Eğer bir takım ligden çekilirse Periler, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi devlerin arasında mücadele edebilecek.
Bugün 13:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Perilere yine ‘Nevşehir modeli’
Başkanlığını Erdoğan Şentürk’ün sürdürdüğü İzmit Belediyespor Basketbol Kulübü, bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nden bir kulübün fesih olmasını bekliyor.
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Bugün 13:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz