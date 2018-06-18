Perilere yine ‘Nevşehir modeli’

Bu sezon Basketbol Türkiye Kupası’nı kazanan ve bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselme hakkını finalde kaybeden İzmit Belediyespor Basketbol Kulübü, bir kulübün ligden çekilmesi halinde, onun yerine lige katılmayı planlıyor. Basketbol Kulübü Başkanı Erdoğan Şentürk, konuyla ilgili olarak sürekli istişare halinde bulunduklarını dile getirirken, geçtiğimiz yıl, ligden çekilen Nevşehir’in satın alınmasıyla yaşanan bir modelin, bu yıl da olabileceğini belirtip, henüz somut bir durumun ortala çıkmadığını dile getiriyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Eğer bir takım ligden çekilirse Periler, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi devlerin arasında mücadele edebilecek.