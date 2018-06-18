Efsane Yarımca tesis istiyor

Formasını sırtladığı kulübünün yıllardır faaliyette bulunmamasını içine sindiremeyen ve arkadaşlarının da destekleriyle Başkanlığa seçilen Selçuk Güner, apar topar takımını lige katarken, 2.Küme’de ses getirdi. Ölüm grubu denen C Grubu’nda Play-Off’ta da son anda şansını yitiren Yarımcaspor, tesislerin de yapımıyla birlikte, gelecek yıllarda üst liglere tırmanmayı hedefliyor.

YARIMCASPOR BİR EFSANEDİR…

Başkan Selçuk Güner, kentin ve ilçenin büyüklerine seslenerek “Yarımcaspor bir efsanedir ve biz bu efsanenin lok olmasına razı göstermedik. Eski şaşalı günlerine dönmesi çini de destek gerekiyor. Tesis olmadan olmaz. Bizler tesis istiyoruz. Bu konuda Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran başkanımıza başvurularımızı yaptık. Sonuç bekliyoruz. Esentepe Stadı ihtiyaca yetmemektedir” dedi.