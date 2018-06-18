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O ilçemize de Millet Bahçesi yapılacak!

Gölcük Topçular Muhtarı Rabia Şentürk ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük ve daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Gölcük Millet Bahçesi çok güzel olacak" dedi.

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Topçular Muhtarı Rabia Şentürk ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede kente kazandırılan eserler hakkında bilgiler veren Başkan Karaosmanoğlu, 24 Haziran'dan sonra daha büyük ve daha iddialı hedeflerle yapılacak olan Gölcük Millet Bahçesi'nin çok güzel olacağını söyledi.

NEREYE KURULACAK?

Millet Bahçesi, Gölcük Sahili’ndeki mevcut kongre salonunun bulunduğu alan üzerinde kurulacağını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu proje kapsamında mevcut kongre salonu yenilenecek ve Millet Bahçesi konsepti de bu şekilde hayata geçirilmiş olacak. Bizler halkımızdan gelen taleplere ve yeni projelerle insanımızın yaşamını daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu güzel eserleri kazandırmasından ve bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hamdolsun ki bu gibi eserleri halkımıza kazandırmak bizlere nasip oluyor. Bizim işimiz Kocaeli’ye eser kazandırmaktır” dedi. Görüşmede Topçular Mahallesi’nin ihtiyaç duyduğu hizmetler için de görüş alışverişi yapılırken, bölgeye yapılacak Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin önemine de vurgu yapıldı. 

Bugün 13:37 TSİ - Gündem

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