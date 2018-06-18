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Bugün 13:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:44 TSİ )

4 BAL takımı da aynı grupta

Önümüzdeki sezon Kocaeli’ni Bölgesel Amatör Lig’de 4 takım temsil edecek.

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Doğantepespor, Çayırovaspor, Büyük Kartepespor ve Belediye Derincespor kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Bir statü değişikliği olmazsa 4 takım da önümüzdeki sezon aynı grupta yer alacak. Statü 2’şerli 2 ayrı gruba izin vermiyor. Geçen sezon toplam takım sayısı 5 olduğu için, Kocaeli takımları 9. ve 11. Gruba dağıtıldı.

FUTBOLCULAR UÇUYOR

Bunu bilerek hareket eden yönetimler, kentimizde öne çıkmış futbolcuları kadrolarına katmak için mücadele ediyor. Transfer piyasasının her geçen kızıştığı dönemde yönetimler, futbolcuların yüksek tekliflerinden dert yanıyor. Bu yıl BAL’da Kocaeli takımlarının rekabeti dikkat çekecek. Eğer herhangi bir Kocaeli takımı 3. Lig’e çıkamazsa, en iyi Kocaeli takımı ligi amorti edecek, 2. ve 3. sıradaki takımlar baraj maçı oynayacak. En kötü Kocaeli takımı ise direkt Süper Amatör Futbol Ligi’ne düşecek.

Bugün 13:42 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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