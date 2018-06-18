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Kocaeli Curling Turnuvası Çarşamba günü başlıyor

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, Curling Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ile Kocaeli curling kulüplerinin ortaklaşa olarak 20-28 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Kocaeli Curling Kupası Çarşamba günü başlıyor.

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İzmit Olimpik Buz Spor Sarayı’nda yapılan kura ile gruplarını belirleyen takımlar çalışmalarını tamamladı. Spor Genel Müdürlüğü’nün “Koşabiliyorken Koş” projesi kapsamında ilimizde düzenlenecek olan turnuvanın final gününde İzmit’in kurtuluşu da kutlanacak.

20-28 HAZİRAN KOCAELİ CURLING TURNUVASI GRUPLARI

A GRUBU

Kocaeli Buz Sporları Kulübü

Bithynia Spor Kulübü

Enerji Gençlik

Kocaeli Engelsiz

Körfez Buz Sporları

B GRUBU

Kocaeli Olimpik Sporcular

Yarımca Curling

Map Kavaklı

Marmara Buz Sporları

Ata Buz Sporları

C GRUBU

Kıvılcım Spor Kulübü

Elite Spor Kulübü

Buz 41 Spor Kulübü

Akpro Mühendislik

Kocaeli GHSK

Bugün 13:43 TSİ - Spor

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