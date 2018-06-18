Spora tatil olmaz!

Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü de bunlardan biri. Kentimizin ilk kulübü olma özelliği taşıyan Olimpiyat Yıldızları, yeniden kolları sıvadı. Tolga Havuç’un başkanlığındaki kulüp, okulların da tatil olması nedeniyle daha rahat ve esnek çalışma günlerine kavuştu. 1 haftalık bayram tatili sonrası cimnastik antrenmanları, yaz ayı programları içerisinde, kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu 2,5-12 yaş ve seviye grupları, yeni dönem kayıtlar da devam ediyor. Spora başlayan çocukların ilk eğitimi alması gereken jimnastik için başvurular 0554 803 70 72 nolu telefondan yapılabiliyor.