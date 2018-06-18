Musa Karayel: Her zaman Tavşantepe’nin yanındayım

Derin bir tesis eksikliği ihtiyacı hissettikleri için görevi bıraktığını söyleyen Musa Karayel “Benim günü birlik başarılarla işim olmaz. Kupa kazanmak çok kolay. İsteyelim hemen bir sezon içinde kupayı kaldırırız. Ama mesele o değil. Çocuklarımız kokakta spor yapacak tesis bulamazken, bizim spor yaptırmak gibi bir gayemiz olabilir mi?.. Tesis yok imkan yok sözcüğü hala geçerli. Çok acı bir gerçektir bu” dedi.

BÜYÜKLERİMİZ EL ATMALI!

Tavşantepe’nin sosyo-politik yapısı gereği de önemli bir potansiyeli içinde taşıdığını söyleyen eski Başkan Karayel “çocuklarımızı kokaklardan kurtarmalıyız. Tavşantepe kalabalık bir mahalle. Bunun için de bir spor tesisini fazlasıyla hak ediyor. Kentimizin büyüklerinin buna ilgi göstermesi lazım. Hem de acil şekilde… Yeni seçilecek yönetim kuruluna yine ben destekçi olacağım. Benim kulüpten kopmam imkansız. Elimden geleni yapacağım. Her zamanki gibi” dedi.