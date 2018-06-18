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Sönmez ve Toyran, köylüleri dinledi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayları Ruhittin Sönmez ve İbrahim Ömer Toyran, bayramın son gününde Gebze’ye bağlı köyleri gezdi ve köylülerin sorunlarını dinledi.

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İYİ Parti’nin Kocaeli’deki milletvekili adayları Av. Ruhittin Sönmez ile İbrahim Ömer Toyran, 3 günlük Ramazan Bayramı dönemini de yine çok yoğun geçirdi. Bayramın son gününü Gebze’de geçiren ve ilçeye bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Toyran ve Sönmez’e İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur ve kalabalık bir partili grup eşlik etti.

6 KÖYÜ GEZDİLER

Köy ziyaretleri sırasında halkın sorunlarını dinleyen milletvekili adaylarından Ruhittin Sönmez, gördükleri ilgi karşısında büyük moral buldular. İYİ Partili heyet, gün boyunca Muallimköy, Tavşanlı, Cumaköy, Kadıllı, Ovacık ve Mudarlı köylerini gezdi. Milletvekili adaylarına köylüler başarılar dilerken, Sönmez ve Toyran, Gebze köylerinden memnun ayrıldılar.

Bugün 14:02 TSİ - Siyaset

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