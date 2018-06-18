Işık: Vesayetçilere pabuç bırakmayız

SKM programları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Işık, Körfez ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçede ilk olarak Dikenli Köyü’nde düzenlenen hayır programına katılan Işık’a ziyaretinde AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu eşlik etti.

“GÜCÜMÜZ MİLLETTİR”

Programda vatandaşlara seslenen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP olarak 16 yıldır Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını belirtti. Işık, “Halkımız bu başarıyı görmese, 16 yıldır bize yetki vermez. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. İçeriden veya dışarıdan kardeşliğimize zarar vermeye yönelik tehditleri ancak birbirimizle kenetlenerek aşacağız. Vesayetçilere ve darbecilere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız” diye konuştu. Işık, daha sonra Sevindikli ve Cuma köylerinde halkla bir araya geldi.