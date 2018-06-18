Kara: Mitingimiz sansasyon yaratacak

İlçe başkanı Naci Karanın ev sahipliğindeki programa partililerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Buluşma sırasında tüm partililerin ve Körfez halkının bayramını tebrik eden ilçe başkanı Kara, vatandaşları bugün İzmit’te, genel başkanları Meral Akşener’in katılımı ile düzenlenecek olan mitinge davet etti.

“İKTİDARIMIZ ŞART”

Herkesin gözünün bu mitinge çevrildiğini kaydeden Kara, “30 bin kişiyi alanda toplarsak emin olun bu görüntü sadece Türkiye'de değil, dünya çapında sansasyon yaratacaktır. Çünkü genel başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız bu kentin kızıdır. Miting için herkes üzerine düşeni yapmalı. Bizim bayramımız, seçimi kazandığımız zaman olacak. Birinci turda kazanacaklarını söyleyenler, doğru konuşmuyor. Algı oluşturmak istiyorlar. İnşallah ikinci turda Meral Akşener, Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacaktır. Dikta rejiminin son bulması için İYİ Parti iktidarı şarttır” dedi.