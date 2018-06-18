Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen’in de eşlik ettiği Küçükaydın, Gölcük’e bağlı Hisareyn, İhsaniye, Çiftlik, Yunus Emre, Şirinköy, İpekyolu ve Düzağaç mahallelerin muhtarlarına konuk oldu. Küçükaydın buluşmaları sırasında muhtarlara genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel mektubu kendilerine iletti.
Bugün 14:05 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Küçükaydın’dan muhtarlara mektup
CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, önceki gün Gölcük’teki mahalle gezileri kapsamında muhtarlara da konuk oldu.
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Bugün 14:05 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz