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Küçükaydın’dan muhtarlara mektup

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, önceki gün Gölcük’teki mahalle gezileri kapsamında muhtarlara da konuk oldu.

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Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen’in de eşlik ettiği Küçükaydın, Gölcük’e bağlı Hisareyn, İhsaniye, Çiftlik, Yunus Emre, Şirinköy, İpekyolu ve Düzağaç mahallelerin muhtarlarına konuk oldu. Küçükaydın buluşmaları sırasında muhtarlara genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel mektubu kendilerine iletti.

Bugün 14:05 TSİ - Siyaset

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