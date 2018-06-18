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Silahlı kavga kameralara böyle yansıdı

Darıca'da iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte alkol aldıkları iddia edilen R.Ç., H.E. ve G.A. ile yanlarına gelen bir grup arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma sonrasında silahını çıkartan bir şahıs, R.Ç.'yi ayağından vurdu. R.Ç. kanlar için de yere yığılırken, R.Ç.’ye ateş eden şahıs ve beraberindekiler ile H.E. ve G.A. arasında kavga devam etti. Tekrar tabancasını çıkartan şüpheli H.E. ve G.A.’yı da vurdu. R.Ç., H.E. ve G.A. kanlar içinde yatarken zanlılar da olay yerinden kaçtı. Olay anı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR...

Yaralılara müdahale eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Yaralılardan R.Ç., çevredeki vatandaşların yardımı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesine, G.A. ve H.E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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