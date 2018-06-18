Sancaklı’dan Çeker’e hayırlı olsun ziyareti

MHP Kocaeli Milletvekili ve 1. Sıra milletvekili Adayı Saffet Sancaklı dün yaklaşık 1 ay önce Tükiye Kamu Sen İl Temsilciliği görevine atanan Ömer Çeker’i sendika binasında ziyaret edip, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sancaklı’nın yanı sıra İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yöneticileri de ziyarette hazır bulundu. Ziyarette ilk olarak konuşma yapan Başkan Aydın Ünlü, “Sayın Ömer Çeker sendika faaliyetlerinde herkesin çok yakından tanıdığı, mücadele verdiği değerli bir arkadaşımız. Bugün’de kamu sen il temsilciliği görevine getirildi. İnanıyoruz ki bu tarih itibariyle sendikalar derlenip MHP’ye hizmet eden bir anlayışta olacak. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ

Kamu Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, “Kamu sen olarak dün neredeysek bugünde oradayız. Yarında aynı yerde olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletin ve milletin bizden çok ciddi beklentileri var. Gecemizi gündüzümüze katarak elimizden geleni yapacağız. Diğer siyasi partilerinde sendikaya desteğini de bekliyoruz. Tüm kamu çalışanların emrinde olacağız” açıklamasında bulundu. Ardından konuşan Sancaklı ise, “Sayın başkana hayırlı olsuna geldik. Kamu sen hangi noktada durduğunu biliyoruz. Bu arkadaşara desteğimizi sürdüreceğiz Biz bütünüz bizi bölmeye çalışanlara karşı bir olacağız. Ömer beyi destekliyoruz” ifadelerinde bulundu.