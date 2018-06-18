Olay öğle saatlerinde, Gölcük İrşadiye Mahallesi'nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelalenin bulunduğu yere yüzmeye giden Sinan Şen, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden gölete atladı. Sığ yere düşen Şen yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Sağlık ekibi, vücudunun bazı yerlerinde ezilme bulunan Sinan Şen'e ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konulan Şen, orman yolunda taşınarak ambulansa götürüldü. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Şen tedavi altına alındı.
Bugün 15:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:09 TSİ )
Yüzmek için şelaleye atlayan genç yaralandı!
Gölcük'te, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden yüzmek için gölete atlayan Sinan Şen (18), sığ yere düşünce yaralandı.
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Bugün 15:03 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz