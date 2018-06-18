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MHP İl Başkan Yardımcısı: 3 vekil garanti!

MHP İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru, 24 Haziran seçimlerinde parti olarak önemli bir başarı elde edeceklerini, hedeflerinin 250 bin oy ile 3 milletvekili çıkarmak olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan yardımcılarından Vedat Kuru, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde sahada en çok çalışan partinin MHP olduğuna vurgu yapan MHP’li Vedat Kuru, “Biz sahadayız. Sahada en çok çalışan partiyiz” dedi.

“EĞER SEÇMEN YANILTMAZSA…”

Kocaeli genelinde yüzde 20’lik bir potansiyele ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kuru, “Şu an görünen o ki 245-250 bin civarında oy alacağız. Bu rakamla 3 milletvekilini çıkartabiliyoruz” dedi. Halkın içinde kurdukları iletişimin başarılı olduğunu belirten Vedat Kuru, “Eğer seçmen bizi yanıltmaz ise bu seçimde hem Türkiye genelinde hem de Kocaeli’de önemli bir başarıya imza atacağız” dedi.

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Yorumlar

(1)
01

Asgari Ücretli - 3 ne ki abime 5 vereyim, olmaz mı?

Yanıtla . 5Beğen 18 Haziran 16:47

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