MHP İl Başkan Yardımcısı: 3 vekil garanti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan yardımcılarından Vedat Kuru, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde sahada en çok çalışan partinin MHP olduğuna vurgu yapan MHP’li Vedat Kuru, “Biz sahadayız. Sahada en çok çalışan partiyiz” dedi.

“EĞER SEÇMEN YANILTMAZSA…”

Kocaeli genelinde yüzde 20’lik bir potansiyele ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kuru, “Şu an görünen o ki 245-250 bin civarında oy alacağız. Bu rakamla 3 milletvekilini çıkartabiliyoruz” dedi. Halkın içinde kurdukları iletişimin başarılı olduğunu belirten Vedat Kuru, “Eğer seçmen bizi yanıltmaz ise bu seçimde hem Türkiye genelinde hem de Kocaeli’de önemli bir başarıya imza atacağız” dedi.