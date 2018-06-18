İzmit Bekirdere Mahallesi Bülent sokak civarında İSU'nun alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yollarda yaklaşık 2 ayın geçmesine rağmen herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmadı. Araçların çukurlar arasından güçlükle ilerlerlediği görülürken araç sahipleri lastiklerin yıpranmasından dert yandı. Yağmurlu günlerde dolan çukurlar yayan olarak geçen vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oluyor. Kısaca vatandaşlar bu yolların bir an önce asfaltlanmasını istiyor.
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Bekirdere'yi bu yollardan kurtarın!
İzmit Bekirdere Mahallesi Bülent sokak civarında İSU'nun alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yollarda yaklaşık 2 ayın geçmesine rağmen herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmadı. Mahalleden geçmek durumda kalan araç sahipleri ve yayalar bozuk yolların bir an önce iyileştirilmesini istedi.
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Bugün 16:49 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz