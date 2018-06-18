Mersin'in Silifke ilçesinde denizde dalış yaptığı sırada rahatsızlanan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı ve İzmit İlçe eski Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Tayfun Atakut, Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Dana Adası İngiliz koyu mevkinde bir grup dalgıçla dalış yaptı. Atakut'un dalış sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandığını fark eden dalgıçlar kendisini sudan çıkarttı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince müdahale edilen Atakut daha sonra sevk edildiği Silifke Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tayfun Komutan'ı kaybettik
Mersin'in Silifke ilçesinde denizde dalış yaptığı sırada rahatsızlanan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı ve İzmit İlçe eski Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz