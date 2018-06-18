Körfez Tütünçiftlik Sahihili Vapur İskelesi yakınlarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddialara göre F.D isimli bir şahıs kimseye zararı olmayan bir sokak köpeğini saçmalı tüfekle vurarak katletti. Sahilde yürürken köpeğin ölüme terkedildiğini gören 2 vatandaş gördükleri karşısında şaşkına dönerken köpeği alarak kendi araçları ile veterinere götürdü. Ancak ağır yaralanan köpek yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Yapılan soruşturmaların ardından F.D isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Dün 22:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 22:16 TSİ )
Köpeği tüfekle vurup, öldürdüler.
Körfez Tütünçiftlik Sahili yakınlarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddialara göre F.D isimli bir şahıs saçmalı tüfekle bir sokak köpeğini vurarak öldürdü.
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Dün 22:07 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz