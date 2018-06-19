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Kocaeli Devlet Hastanesi'ni 3. kez su bastı!

Kocaeli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinin girişini su bastı.

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Kocaeli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinin girişini su bastı. Vatandaşlar acil girişi önünde yağmurun dinmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, acil servis girişinde biriken suları motorla tahliye etmeye çalıştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara, üst geçit ve saçak altlarına sığındı. İzmit Sanayi Mahallesi'nde ve Fuar alanı çevresinde su birikintileri oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri biriken suları çekmek için çalışma başlattı.

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Yorumlar

(2)
02

Ergün - Artık bir çözüm bulunsun,her yağmurda sel alıyo ortalığı...

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 11:21
01

Nurettin Öztürk - su berekettir,firmanın suçu yok, çok yağmasın yağmur, ölçülü yağsın.yağmurun hiç mi suçu yok.

Yanıtla . 1Beğen 19 Haziran 09:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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