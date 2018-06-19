Kocaeli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinin girişini su bastı. Vatandaşlar acil girişi önünde yağmurun dinmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, acil servis girişinde biriken suları motorla tahliye etmeye çalıştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara, üst geçit ve saçak altlarına sığındı. İzmit Sanayi Mahallesi'nde ve Fuar alanı çevresinde su birikintileri oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri biriken suları çekmek için çalışma başlattı.
Bugün 08:50 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 08:54 TSİ )
Kocaeli Devlet Hastanesi'ni 3. kez su bastı!
Kocaeli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinin girişini su bastı.
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Bugün 08:50 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
(2 )
Ergün - Artık bir çözüm bulunsun,her yağmurda sel alıyo ortalığı...
Nurettin Öztürk - su berekettir,firmanın suçu yok, çok yağmasın yağmur, ölçülü yağsın.yağmurun hiç mi suçu yok.
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