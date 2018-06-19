Meral Akşener, bugün İzmit’te

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde SP, CHP, AKP ve HDP İzmit’te miting yaptı. İlimizdeki son mitingi bugün saat 17.00’de İzmit Perşembe pazarı alanında İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yapacak. Önce Düzce’de miting yapacak olan Akşener, bu mitingin ardından ilimize gelecek.

DOĞU GİŞELERİNDE KARŞILANACAK

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, ilçe başkanları ve milletvekili adayları Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i İzmit Doğu gişelerinde karşılayacak. Sonrasında buradan miting alanına hareket edilecek. Mitingde 10 bin bayrak, 10 bin de yazma dağıtacaklarını söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, bütün Kocaeli halkını bugünkü mitinge davet etti.