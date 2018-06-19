Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:00 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:02 TSİ )

Meral Akşener, bugün İzmit’te

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde SP, CHP, AKP ve HDP İzmit’te miting yaptı. İlimizdeki son mitingi bugün saat 17.00’de İzmit Perşembe pazarı alanında İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde SP, CHP, AKP ve HDP İzmit’te miting yaptı. İlimizdeki son mitingi bugün saat 17.00’de İzmit Perşembe pazarı alanında İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yapacak. Önce Düzce’de miting yapacak olan Akşener, bu mitingin ardından ilimize gelecek.

DOĞU GİŞELERİNDE KARŞILANACAK

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, ilçe başkanları ve milletvekili adayları Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i İzmit Doğu gişelerinde karşılayacak. Sonrasında buradan miting alanına hareket edilecek. Mitingde 10 bin bayrak, 10 bin de yazma dağıtacaklarını söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, bütün Kocaeli halkını bugünkü mitinge davet etti.

Bugün 09:00 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Bir köpek vahşeti de İzmit'te yaşandı! mask
Bir köpek vahşeti de İzmit'te yaşandı!
MHP İl Başkan Yardımcısı: 3 vekil garanti! mask
MHP İl Başkan Yardımcısı: 3 vekil garanti!
CHP'li Özel'den Derince ve Gebze'de mini miting mask
CHP'li Özel'den Derince ve Gebze'de mini miting
CHP’li Böke’den KTO’ya ziyaret mask
CHP’li Böke’den KTO’ya ziyaret
CHP’li Tuncay Özkan, Çayırova mitingine geliyor mask
CHP’li Tuncay Özkan, Çayırova mitingine geliyor
Sancaklı’dan Çeker’e hayırlı olsun ziyareti mask
Sancaklı’dan Çeker’e hayırlı olsun ziyareti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı mask
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL