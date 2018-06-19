CHP’li Böke’den KTO’ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Kocaeli’deki programları kapsamında Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve yönetimini ziyaret etti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, partinin milletvekili adaylarından Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Tuğman Kayalı, CHP İl Başkan Yardımcısı Demet Karaman, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Körfez Belediye Meclisi CHP üyesi Tayfun Balıkçı ve Bekirpaşa Belediyesi eski Başkanı Fikret Toker ziyarette hazır bulunan isimler arasındaydı.

EKONOMİDE SIKIŞTIK

Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “PM üyemiz ve milletvekilimiz Selin Sayek Böke Kocaeli’deki ziyaretlerine mutlaka ticaret odalarını eklememizi istedi. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz” dedi. KTO Başkanı Recep Öztürk ise Selin Sayek Böke’nin sadece siyasi değil bir ekonomist olarak yaptığı başarıları çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. CHP PM üyesi İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, “Ekonomide yaşananlarla ilgili fikir alışverişinde bulunmamıza hepimizin ihtiyacı var. Ekonomide ülke olarak sıkıştık. Türkiye’nin bu sıkışlıktan çıkma kapasitesi var. Ancak bunun için yeni bir şeyler yapılmadı” dedi.

FAİZ ARTARKEN DÖVİZ DÜŞMÜYORSA SIKINTI VAR

Türkiye’deki ekonomik sıkıntının üretim üzerinden tartışılmadığına dikkat çeken Böke, “Faiz ve dövizin artışı üzerinden ekonomi tartışılıyor. Faiz artarken döviz düşmüyorsa sıkıntı var demektir. Bunun istikrarını sağlamamız gerekiyor. Yeniden üretime, istihdama, teknolojiye eğilmemiz gerekli. Türkiye’nin dönüşüme ihtiyacı var. Üretime eğilmemiz gerekiyor. Sandık da Türkiye bir fırsattır. OHAL’i kaldırıp yeniden kurallı işleyen piyasa ekonomisini sağlamak, kurumların hak ettiği şekilde yol gösterici rol üstlenmesini sağlamak mümkün” açıklamasında bulundu.