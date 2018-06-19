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Böke seçim irtibat bürosu açılışına katıldı: 25 Haziran yeni bir bayram olacak

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Kozluk Mahallesi’nde bulunan Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı.

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Bugün ilimize gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak'ta hizmet vermeye başlayacak olan Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Büro açılışına İl Başkanı Cengiz Sarıbay, milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve birçok partili katılım sağladı. Açılışta ilk olarak konuşan İzmit Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, “Burada yapılmayanı yaptık Gençlik Kolları olarak. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim kapımız gönlümüz gibi herkese açık. Vakit Kocaeli vakti diyenlere 24 Haziran’da güle güle diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

25 HAZİRAN YENİ BAYRAM OLACAK

Günan’ın ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ben bu Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Son olarak açıklamalarda bulunan Böke, “Gördüğünüz gibi birbirimize destek verdikten sonra yapamayacağız hiçbir şey yok. Bayramdan yeni çıktık ama 25 Haziran’ı yeni bayram yapacağız. Bu büronun açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Bugün 09:12 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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