Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan Irak plakalı bir cipi takibe aldı. TEM Otoyolu'nda durdurulan cipte narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine polisler, koltukları sökerek döşemeleri kaldırdı. Aracın içerisindeki profillerin içerisinden ve kaldırılan tabanın altından eroin dolu paketler çıktı. 85 kilo eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin İran'dan aldıkları eroini İstanbul'a götürdükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:12 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:16 TSİ )
Lüks cipten uyuşturucu fışkırdı!
Kocaeli TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan cipte yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 85 kilo eroin ele geçirildi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:12 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz