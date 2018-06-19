Derince ilçesi Kaşıkçı Köyü Kayalar Mahallesi'nde oturan ve otoyol şantiyesinde çalışan Şükrü Öztürk, (49) şantiyeden gece 3'te eve gitmek üzere ayrıldı. Eve gitmediği öğrenilen Öztürk'ten dün geceden bu yana haber alınamadı. Yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken evli ve 3 çocuk babası Şükrü Öztürk'ün bulunabilmesi için polis ve jandarma tarafından arama çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
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Şantiye işçisi KAYIP!
Derince'de bir şantiyede çalışan Şükrü Öztürk'ten dün gece 3'ten beri haber alınamıyor.
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Bugün 09:23 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz