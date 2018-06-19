Şantiye işçisi KAYIP!

Derince ilçesi Kaşıkçı Köyü Kayalar Mahallesi'nde oturan ve otoyol şantiyesinde çalışan Şükrü Öztürk, (49) şantiyeden gece 3'te eve gitmek üzere ayrıldı. Eve gitmediği öğrenilen Öztürk'ten dün geceden bu yana haber alınamadı. Yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken evli ve 3 çocuk babası Şükrü Öztürk'ün bulunabilmesi için polis ve jandarma tarafından arama çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.