Bekirpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Duru yaklaşık 15 gün önce 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Duru ve eşi, bebeklerine Kürşat Turan ismini verdi. Ancak 7,5 aylık dünyaya gelen Kürşat bebek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ciğerleri gelişmeyen Kürşat bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Kürşat bebek, bugün Bekirdere Mimar Sinan Camii'nden kaldırılarak Pirceler Köyü'nde toprağa verilecek.
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15 günlük Kürşat bebek vefat etti
Bekirpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Duru'nun 15 günlük bebeği vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz