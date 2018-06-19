CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın halası, 5 çocuk annesi Raşide Şahin (79) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Köseköy Merkez Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Hakan Çakar'ın acı günü!
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın halası Raşide Şahin vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz