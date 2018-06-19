Hakan Çakar'ın acı günü!

Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın halası, 5 çocuk annesi Raşide Şahin (79) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Köseköy Merkez Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.