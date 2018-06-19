Otoyollarımız dünyada 30. sırada!

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünyadaki otoyol kalitelerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye 137 ülke arasında en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke oldu. Listenin 30’uncu sırasında yer alan Türkiye’nin en yakın rakipleri ise; Afrika ülkeleri olan Namibya ve Ruanda olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin; Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator ve Güney Kıbrıs Rum gibi ülkelerin gerisinde kaldığı saptandı.