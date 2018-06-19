Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünyadaki otoyol kalitelerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye 137 ülke arasında en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke oldu. Listenin 30’uncu sırasında yer alan Türkiye’nin en yakın rakipleri ise; Afrika ülkeleri olan Namibya ve Ruanda olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin; Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator ve Güney Kıbrıs Rum gibi ülkelerin gerisinde kaldığı saptandı.
Bugün 09:54 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Otoyollarımız dünyada 30. sırada!
137 ülke baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduğu belirlendi.
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Bugün 09:54 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
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Yorumcu - Ülkedeki en iyi yollar 20 yıl önce peynir gibiydi, çakıl taşlarının üzerine dökülmüş ziftti, ayrıca tek gidiş tek geliş olduğundan sürekli sollamalar ve kafa kafaya çarpışmalar oluyordu,arada bariyer olmadığından kamyon,traktör,taksi vs istediği zaman küt diye karşı yola geçmeye çalışıyor ve yolunda giden arabaya çarpıyordu.Ana yolların dışında zaten yol yoktu, onlar toprak yoldu.Bunların 20 yıl önce yapılabilmesi için teknolojiye de ihtiyaç yoktu, sadece yapılmıyordu.Son 10 yılda düzeldi bunlar.
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