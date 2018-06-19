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Tahsin Tarhan'a önemli görev

CHP, 24 Haziranda yapılacak olan çifte seçimde güvenliği sağlamak 5 kente 12 milletvekili gönderecek. Bu vekillerden biri de Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan oldu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi imzasıyla milletvekillerine iletilen görevlendirme yazısında Seçimden 3 gün önce görevli olduğunuz bölgeye giderek sayım döküm işlemleri tamamlanıncaya kadar orada kalmanız seçim güvenliği konusunda örgütlerimizle birlikte koordinasyon görevi yürütmeniz ve oyunuzu da orada kullanmanız seçim güvenliğini sağlamak konusunda büyük önem taşımaktadır ifadeleri yer aldı. Buna göre Şanlıurfa'da Zeynel Emre Murat Emir ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu Erzurum'da Mahmut Tanal Sibel Özdemir ve Ahmet Akın Vanda Ali Haydar Hakverdi ile Orhan Sarıbal Gümüşhane'de Tahsin Tarhan ile Murat Bakan Çankırıda ise Nihat Yeşil ile Levent Gök görev yapacak.

Bugün 10:10 TSİ - Siyaset

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