Olay, gece saatlerinde İzmit'te Alikahya Merkez Mahallesi Sandıcak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şahin Demir idaresindeki 53 AP 905 plakalı panelvan aracın motor kısmından seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Aracı durduran Demir, duman yoğunluğunun giderek arttığını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Minibüste çıkan yangını kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından minibüste yapılan incelemede yangının aracın elektrik sisteminde kaynaklanan bir arızadan dolayı çıktığı belirlendi.
Bugün 10:24 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:25 TSİ )
Minibüste çıkan yangın korkuttu
İzmit'te hareket halindeyken motor kısmı tutuşan panelvan araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz