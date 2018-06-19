Gölcük'te feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, D-130 karayolunda A.K. yönetimindeki 41 UN 092 plakalı tır, Donanma Mahallesi Köprülü Kavşak mevkisinde yol kenarında duran C.D. idaresindeki 61 K 8834 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü A.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.