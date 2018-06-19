Edinilen bilgiye göre, D-130 karayolunda A.K. yönetimindeki 41 UN 092 plakalı tır, Donanma Mahallesi Köprülü Kavşak mevkisinde yol kenarında duran C.D. idaresindeki 61 K 8834 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü A.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Bugün 10:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Gölcük'te feci kaza!
Gölcük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz