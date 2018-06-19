Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Gebze, Körfez, Kartepe, Derince, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 928 firma farklı meslek grubunda elemanlar arıyor.
Bugün 10:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:37 TSİ )
Kocaeli'de 928 firma personel arıyor!
Kocaeli'nin 8 ilçesinde faaliyet gösteren 928 firma eleman arıyor.
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Bugün 10:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz