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Kocaeli'de 928 firma personel arıyor!

Kocaeli'nin 8 ilçesinde faaliyet gösteren 928 firma eleman arıyor.

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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Gebze, Körfez, Kartepe, Derince, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 928 firma farklı meslek grubunda elemanlar arıyor.

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Bugün 10:33 TSİ - Ekonomi

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