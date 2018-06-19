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1 günde 2 kişi kayboldu!

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, aynı gün Derince ve Kandıra ilçelerinde kaybolan 2 vatandaş için arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

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18 Haziran Pazartesi öğleden sonra Derince Kaşıkçı Mahallesi Kayalar Mevkiinde kaybolan Şükrü Öztürk (50) için yapılan kayıp ihbarı ile harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi bölgede Jandarma ve mahallelilerle arama kurtarma çalışmalarına başladı. Psikolojik tedavi gördüğü bilgisi verilen vatandaş, ekiplerin 2 saatlik araması sonrası Pınarbaşı mevkiinde ormanlık alanda bitkin halde bulunarak 112 ambulans ekibine teslim edildi. 
18 Haziran gecesi saat 02.00 da Kandıra Tatarahmet Mahallesinde de alzheimer hastası Akif Başsungur’un (88) kayıp olduğu ihbarı alındı. Olay yerine intikal eden AFAD ekibi, yatsı namazında görülen kayıp vatandaşın o zamandan bu yana bulunamadığı bilgisiyle aramalara başladı. Jandarma ve mahallelilerin de destek verdiği aramalar sabah saatlerine kadar sürdü. 3 saatlik arama sonrası köy yakınlarında ağaçlar arasında aşırı bitkin halde bulunan alzheimer hastası yaşlı vatandaş 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

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