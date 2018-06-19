Akülü sandalye kullanan engeli vatandaşlar, en büyük korkularından biri olan yolda şarj bitmesi sorununa çözüm olarak şehrin farklı noktalarına yerleştirilen Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonunu kullanılmaz hale getirdiler. Kimin ya da kimlerin ne amaçla zarar verdiği bilinmezken, vatandaşlar tepki göstererek,”Sizce bunu bir kedi, köpek v.s. bir hayvan yapmış olabilir mi? Hayır. Olsa olsa insan görünümlü yaratıklar yapmıştır diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi?” diyerek sitemlerini dile getirdi ve bunu yapanların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz ifadelerini kullandılar.
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Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonunu bu hale getirdiler
Engelli dostu belediye olan İzmit Belediyesi tarafından akülü sandalye kullanıcılarının şarj sorununu çözmek için şehrin farklı noktalarına Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonunu kullanılmaz hale getirdiler.
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Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz