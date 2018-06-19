Alınan bilgi ve iddialara göre kaza Diş Hastanesi karşısında ışıklar da meydana geldi. D-100 karayolu İstanbul şeridinde yaşanan kazada, S.S. idaresinde ki 41 P 1075 plakalı midibüs ile İ.İ.’nin kullandığı 54 SL 970 plakalı araç ışıklarda çarpıştı. Kazada, 54 plakalı araçta bulunan N.B.İ. ile E.İ. adlı kadınlar yaralandı. Ağır yaralanan iki kadın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, N.B.İ. adlı kadının kazada kolunun koptuğu ve ilk müdahale sonrasında Gebze’ye sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bugün 11:10 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Kazada kolu koptu!
Körfez Barbaros Mahallesi’nde, Diş Hastanesi karşısında meydana gelen trafik kazasında iki kadın yaralandı. Yaralılardan birisinin kolunun kazada koptuğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz