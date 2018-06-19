Kazada kolu koptu!

Alınan bilgi ve iddialara göre kaza Diş Hastanesi karşısında ışıklar da meydana geldi. D-100 karayolu İstanbul şeridinde yaşanan kazada, S.S. idaresinde ki 41 P 1075 plakalı midibüs ile İ.İ.’nin kullandığı 54 SL 970 plakalı araç ışıklarda çarpıştı. Kazada, 54 plakalı araçta bulunan N.B.İ. ile E.İ. adlı kadınlar yaralandı. Ağır yaralanan iki kadın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, N.B.İ. adlı kadının kazada kolunun koptuğu ve ilk müdahale sonrasında Gebze’ye sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.