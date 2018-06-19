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Darıca Gençlerbirliği parasızlıktan bir arpa boyu yol alamıyor

10 yıl sonra 2.Lig’e çıkan Darıca Gençlerbirliği’nde heyecan adına bir şey kalmadı. Kulübün ciddi bir borç yükünün altında kalması transferin önünü tıkıyor. Taraftar ise yaşanan gelişmelerden dolayı bir hayli kaygılı…

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Yıllardır 2.Lig’e çıkmak için har vurup harman savuran, sonunda hedefe ulaşsa da ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Darıca Gençlerbirliği, ne transferde ne de hoca konusunda somut bir adım atamıyor. Mevcut kadrodaki oyuncuların birikmiş maç başı alacakları ile hak edilmiş şampiyonluk primlerini çek ve senetle ödeme yoluna giden sarı-yeşilli ekipte yaşanan nakit sıkıntısının, çok ciddi boyutlara ulaştığı söyleniyor. A takım ve altyapı antrenörlerinin birikmiş maaş alacaklarını bayram öncesinde de ödeyemeyen sarı-yeşilli ekibin nasıl transfer yapacağı da tam bir muamma. Şirketleşme formülünü de hayata geçiremeyen sarı-yeşilli yönetim, mali sorunları bir türlü aşamazken, ekibimizin yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmesi gündeme geldi. Bu doğrultuda yönetim kurulu, transfer yapma imkânı bulamadığı için altyapıdan birçok oyuncuyu profesyonel yapma düşüncesinde bulunuyor.

İLTER KASAP RAHATSIZ

Yaşanan maddi sıkıntıdan bir süre önce kulüp menajerliğine getirilen İlter Kasap çok rahatsız. Bütçe olmadığı için listesindeki hiçbir oyuncuyla sağlıklı bir transfer görüşmesi yapamayan Kasap’ın, istifa edebileceği bile konuşuluyor. Öte yandan kulübün en büyük destekçisi olan Darıca Belediye ve Darıca G.B. Onursal Başkanı Başkanı Şükrü Karabacak’ın, yaşanan bu gelişmeler karşısında sessiz kalmayı tercih etmesi, taraftarı gelecek adına iyice kaygılandırıyor.

Bugün 11:25 TSİ - Spor

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