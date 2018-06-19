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Bugün 11:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:29 TSİ )

“Yetenek Sizsiniz’de sporcuların ne işi var?”

Acun Ilıcalı’nın organize ettiği ve reyting rekorları kıran Yetenek Sizsiniz programına Uzakdoğu sporcularının yoğun ilgi göstermesi, tepki yaratıyor.

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Yaşayan efsane şampiyonumuz Tekvandocu ve Kick Boks’çu Taşkın Kahveci, olayı kınıyor, ‘do felsefesine aykırıdır’ diyor

BİZ ŞOV YAPMIYORUZ…

Birçok kez Tekvando ve Kick Boks Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan yaşayan efsanemiz körfezli sporcu Taşkın Kahveci, TV’de reyting rekorları kıran Yetenek Sizsiniz yarışmasına Uzakdoğu sporcularının katılmasını kınadı. Uzakdoğu felsefesine yakışmayan görüntülerin sergilendiğini, sporla ilgisi olmayan kişilerin oylama yapmasının utanç verici olduğunu söyleyen Kahveci, “Profesyonel bir sporcu oraya çıkıp da gösteri yapmaz. Bizim çıkacağımız yer ringler ve Tatami’dir. Sporun ruhuna aykırı hareket ediliyor. Genç kardeşlerim, bu şovlara katılmasın” dedi.

ASIL ARENA DÜNYA SAHNESİDİR…

Sporcuların daha çok çalışarak kendilerini profesyonel ortamda sergilemesi gerektiğini söyleyen Kahveci ‘Bizim sporumuz bir sanattır. Bir felsefedir. Ona uygun davranılması gerekmektedir. Bu işi TV şovu değildir. Sporumuz ayağa düşürmeye kimsenin hakkı loktur. Sizim arenamız dünya sahnesidir. Dünyanın dört bir yanında şampiyonalar var. Çok çalışırsınız, milli takıma girersiniz ve oralarda kendinizi gösterirsiniz. Kendinizi kullandırmayın, reyting kurbanı olmayın. Kendinizden sonraki nesillere de kötü örnek olmayın” dedi.

Bugün 11:26 TSİ - Spor

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