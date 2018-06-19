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Demir: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tutacağım…

Down Sendromlu Dünya ikincisi atletimiz Anıl Demir. Eylül ayında Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda iddialı olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Önce şampiyon olacağım, sonra da evleneceğim” dedi.

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Dünya ikincisi olduktan sonra Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Anıl Demir, ‘Dünya şampiyonluğunu da kazanacağım’ diyerek söz vermişti. Bu söz üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt olarak “Sen Dünya şampiyonu olursan ben de seni evlendireceğim” diyerek karşı bir söz vermişti. Bu sözü unutmayan Anıl Demir, Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için geceli-gündüzlü bir çalışma içerisinde bulunuyor.

TAHİR TARIM ÇALIŞTIRIYOR…

Özel Sporcular Federasyonu milli takımında da görev yapan Tahir Tarım tarafından çalıştırılan Anıl Demir, sıkı bir dönem geçirirken, bir taraftan da Ford Otosan’da iş hayatını devam ettiriyor. Öğle tatillerinde ve akşamdan sonra çalışmalarda devam eden Anıl Demir, hafta sonları da tam mesaiyle Dünya Şampiyonası’na hazırlık yapıyor.

Bugün 11:28 TSİ - Spor

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