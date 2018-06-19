Demir: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tutacağım…

Dünya ikincisi olduktan sonra Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Anıl Demir, ‘Dünya şampiyonluğunu da kazanacağım’ diyerek söz vermişti. Bu söz üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt olarak “Sen Dünya şampiyonu olursan ben de seni evlendireceğim” diyerek karşı bir söz vermişti. Bu sözü unutmayan Anıl Demir, Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için geceli-gündüzlü bir çalışma içerisinde bulunuyor.
TAHİR TARIM ÇALIŞTIRIYOR…
Özel Sporcular Federasyonu milli takımında da görev yapan Tahir Tarım tarafından çalıştırılan Anıl Demir, sıkı bir dönem geçirirken, bir taraftan da Ford Otosan’da iş hayatını devam ettiriyor. Öğle tatillerinde ve akşamdan sonra çalışmalarda devam eden Anıl Demir, hafta sonları da tam mesaiyle Dünya Şampiyonası’na hazırlık yapıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz