3.Lig’e yeniden dönen Gebzespor’da, kaleci arayışları sürerken, Teknik Direktör Özgür Vurur ve Sportif Direktör Abbas Sır, iki isim üzerinde duruyor. Bu kalecilerin biri Murat Hocaoğlu, diğeri ise Ali Alper Doğan. Geçtiğimiz sezon Erokspor’un kalesini koruyan Murat Hocaoğlu, ya da geçtiğimiz sezonu Düzcespor’da kiralık olarak geçiren Sivasssporlu kaleci Ali Alper Doğan’dan birini mutlak suretle kadrosuna katmak isteyen mor-beyazlı kurmaylar, görüşmelerini sürdürüyor.
Bugün 11:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
Gebzespor’da kaleye iki aday
3.Lig’e yeniden dönen Gebzespor’da, kaleci arayışları sürerken, Teknik Direktör Özgür Vurur ve Sportif Direktör Abbas Sır, iki isim üzerinde duruyor.
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Bugün 11:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz