Gebzespor’da kaleye iki aday

3.Lig’e yeniden dönen Gebzespor’da, kaleci arayışları sürerken, Teknik Direktör Özgür Vurur ve Sportif Direktör Abbas Sır, iki isim üzerinde duruyor. Bu kalecilerin biri Murat Hocaoğlu, diğeri ise Ali Alper Doğan. Geçtiğimiz sezon Erokspor’un kalesini koruyan Murat Hocaoğlu, ya da geçtiğimiz sezonu Düzcespor’da kiralık olarak geçiren Sivasssporlu kaleci Ali Alper Doğan’dan birini mutlak suretle kadrosuna katmak isteyen mor-beyazlı kurmaylar, görüşmelerini sürdürüyor.