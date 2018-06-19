Önümüzdeki günlerde Afyon’a gidecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kamp yapılacak tesisleri gezerek, antrenman sahalarının son haline bakacak. Takımın konaklayacağı Oruçoğlu Termal Otel’i de inceleyecek olan Vurur, verimli bir kamp dönemi geçirmek için işi baştan sıkı tutacak.
Bugün 11:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Özgür Vurur Afyon yolcusu
Gebzespor’un başarılı teknik direktörü Özgür Vurur, yeni sezonun planlaması için düğmeye basıyor.
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Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz