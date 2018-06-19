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Bugün 11:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:34 TSİ )

Özgür Vurur Afyon yolcusu

Gebzespor’un başarılı teknik direktörü Özgür Vurur, yeni sezonun planlaması için düğmeye basıyor.

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Önümüzdeki günlerde Afyon’a gidecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kamp yapılacak tesisleri gezerek, antrenman sahalarının son haline bakacak. Takımın konaklayacağı Oruçoğlu Termal Otel’i de inceleyecek olan Vurur, verimli bir kamp dönemi geçirmek için işi baştan sıkı tutacak.

Bugün 11:32 TSİ - Spor

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