Özgür Vurur Afyon yolcusu

Önümüzdeki günlerde Afyon’a gidecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kamp yapılacak tesisleri gezerek, antrenman sahalarının son haline bakacak. Takımın konaklayacağı Oruçoğlu Termal Otel’i de inceleyecek olan Vurur, verimli bir kamp dönemi geçirmek için işi baştan sıkı tutacak.