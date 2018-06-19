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Kocaelispor'da tedirgin bekleyiş sürüyor

Yeni sezon hızla yaklaşıyor, zaman gittikçe daralıyor. Kocaelispor’un kısa süre içinde çözmesi gereken çok önemli sorunlar var. Camiada tedirgin bir bekleyiş sürüyor.

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3.Lig temsilcisi Kocaelispor’da, iç transferde tam olarak netice alınamadı. Teknik adam konusu ile ilgili resmi bir açıklama da yapılmazken, sezonun ne zaman açılacağı ile ilgili tarih belirlenmedi. Transfer yasağıyla ilgili çok somut adımlar da atılamadı. Kombine biletler, loca satışları, yeni statla ilgili diğer konular hakkında ise yol haritası netleşmiş değil.

2 HAFTA SONRA SEZONU AÇACAK

Her geçen dakika Kocaelispor’un aleyhine işliyor. Yeşil Siyahlılar geçmişten kalma yükü de omuzlamak için çaba sarf ediyor. Yönetimin biriken dosyalar ve lig planlamasıyla ilgili bir an önce somut adımlar atması gerekiyor. KEV konusu başlı başına muamma. Bayram sonrası kolları sıvayan yönetimin, öncelikli olarak takımı toplayacağı ve futbolcuları antrenmanlara başlatacağı öğrenildi.

İÇ TRANSFERDE 6 FUTBOLCU TAMAM

2 hafta sonra Kocaelispor’un sezonu açacağı tahmin ediliyor. Hamza Mutlu, Mesut Özdemir, Burak Süleyman, Murat Soner Başak, Kadir Öge ve Kemal Can Aydemir, iç transferde anlaşılan isimler. Mert Yavuz, Burak Özbakır, Can Emre Yücel, İshak Kurt, Mehmet Avcı, Özgür Sürekçi ve Yusuf Şenlik ile de henüz anlaşılamadı. Bu isimlerden bir ya da bir kaçıyla ilgili haberler her an gelebilir.

ALT YAPIDAN 4 YA DA 5 FUTBOLCU

Yönetim, transfer yasağını kaldırmak için çabalarken, mevcut kadroda öncelikli olarak banko futbolcuları ikna etti. Diğer futbolcuların durumu ise yasağın kalkıp kalkmaması ile ilgili netleşecek. Sözleşmesi devam eden futbolcularla birlikte, Kocaelispor’un kadrosundaki futbolcu sayısı on altı. Alt yapıdan da 4 ya da 5 futbolcunun da A takım ile birlikte antrenmanlara alınacağı öngörülüyor.

KOCAELİSPOR’DA İÇ TRANSFER RAPORU:

Yeni sezon için anlaşılanlar:

Hamza Mutlu

Mesut Özdemir

Burak Süleyman

Murat Başak

Kadir Öge

Kemal Can Aydemir

Sözleşmesi devam edenler:

Sefa Narin (2019)

Ali Keten (2019)

Fatih Adıgüzel (2019)

Kerem Yıldırım (2019)

Sinan Pektemek (2019)

V.Mert Korkmaz (2019)

Ferhat Ertukuş (2020)

Gökdeniz Bayrakdar (2020)

Onur Kandöken (2020)

Onur Öztonga (2020)

Henüz anlaşılamayanlar:

Mert Yavuz

Burak Özbakır

Can Emre Yücel

İshak Kurt

Mehmet Avcı

Özgür Sürekçi

Yusuf Şenlik

Bugün 11:37 TSİ - Spor

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