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Dikkat! BAL’da şampiyonlar direkt çıkabilir

Bölgesel Amatör Lig’de 2018-19 sezonu Eylül ayında start alacak. 81 ilden 160 takımın katılma hakkı bulunduğu ligin kaç takım ve gruptan oluşacağı merak konusu oldu. Yeni sezonda Play-Off sistemi olmayacak, gruplarını birinci bitiren takımların direkt 3. Lig’e çıkacak. Şuan taslak aşamasındaki bu statü, birçok kulüp tarafından benimsenmiş durumda.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu ve Amatör Ligler Direktörlüğü’nün hazırladığı 2018-19 sezonu taslağı kapsamında, yeni sezonda uygulamaya konacak statü yakında net olarak belirlenecek. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Eylül ayında başlaması ön görülen ligde uygulanacak statü, kulüplerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu konular arasında yer alan yaş kontenjanı, gruplar, takım sayıları ve Play-Off sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı, yeni sezon taslağının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

DİREKT Mİ YOKSA PLAY-OFF MU?

Yarı profesyonel lig olarak hem tüm Türkiye’yi kucaklayıcı, hem de profesyonel takım olmayan illere yarı da olsa profesyonel bir futbol heyecanı yaşatmayı amaç edinen Bölgesel Amatör Lig’de geride kalan 8 sezonda farklı statüler uygulandı. Amatör İşler Kurulu, 2010-11 sezonuyla uygulamaya koyduğu ligde, farklı sezonlar olmak üzere 3 kez direkt terfi sistemi, 5 kez de Play-Off sistemini yürürlüğe koydu. Kulüpler, 2010-11, 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında direkt terfi sistemiyle 3. Lig yarışına tutuşurken, 2011-12, 2013-14, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Play-Off sistemiyle 3. Lig peşinde koştu. Son 3 sezondur genelde Play-Off sisteminin uygulandığı ligde, kulüpler daha çok direkt terfi sistemini benimsemiş durumda. Grubunda şampiyon olsa da Play-Off’ta yaşanılan şansızlık üzerine 3. Lig’e çıkamayan takımlar, yeni sezon öncesi kulüplerin önünde kötü örnek olarak yer alıyor. Bu durumu göz ardı etmeyen ve Play-Off stresi yaşamak istemeyen kulüpler, TFF Amatör İşler Kurulu’ndan yeniden direkt terfi sisteminin getirilmesini bekliyor. Bu arada TFF’ye yakın kaynaklara göre, en son 2014-15 sezonunda uygulanan direkt terfi sisteminin 2018-19 sezonunda yeniden uygulamaya konacağı öğrenildi. Şu an sadece görüş ve fikir aşamasındaki sistemin uygulanabilmesi için, kulüplerin tepkileri de ölçülecek. Emrah ERDOĞAN

8 SEZONUN 3’ÜNDE ŞAMPİYONLAR DİREKT ÇIKTI, 5’İNDE İSE PLAY-OFF UYGULANDI…

2010-11 SEZONU: Şampiyonlar direkt

2011-12 SEZONU: Play-Off sistemi

2012-13 SEZONU: Şampiyonlar direkt

2013-14 SEZONU: Play-Off sistemi

2014-15 SEZONU: Şampiyonlar direkt

2015-16 SEZONU: Play-Off sistemi

2016-17 SEZONU: Play-Off sistemi

2017-18 SEZONU: Play-Off sistemi

Bugün 11:39 TSİ - Spor

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