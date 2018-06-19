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"Ferruh benim can kardeşimdi"

Kocaelispor’un eski başkanlarından İsmail Kalkandelen, 13 yıl önce vefat eden Kocaelispor eski teknik direktörlerinden “Can kardeşim” dediği Ferruh Duygu’nun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

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1935 Makedonya Üsküp doğumlu, babası Himmet Bey, annesi Latife Hanım’ın evladı, İş İnsanı, Kocaelispor Kulübü eski başkanlarından 19 ve 20. Dönem Milletvekili İsmail Kalkandelen, Kocaelispor’un efsane teknik adamlarından Ferruh Duygu’yu Kocaeli spor camiasının hiçbir zaman unutmaması gerektiğini ifade etti.

GÖNLÜMÜZÜN BİR YERİNDE

Ferruh Duygu’nun kelimelerle bile tarif edilmesinin zor olduğunu belirten Kalkandelen şu ifadelere yer verdi: Rahmetli Ferruh Hocamı (Duygu) anlat deseler cümleler yetmez ki... O asaleti ile duruşu ile çalışkanlığı ile dürüstlüğü ile en önemlisi sportmen usta futbolculuğu ile gönlümüzün bir yerinde duruyor.

ÖRNEK BİR İNSANDI

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İslami inancı, terbiyesi ve spor ahlakı ile Kocaelispor’daki takım arkadaşlarına, sonrada kulübümüz genç futbolcularını çalıştırdığı yıllarda tüm özelliklerini futbolcularına yansıtması ile büyük bir ustaydı o. Gerçek emeğini, uğraşını, zamanını hiçe sayarak fazlasıyla kendisini Kocaelispor’a adayan Ferruh Hoca futbolcularımızın her birine örnek olmuştur. O benim can dostum, çok sevdiğim kardeşim, arkadaşımdı. Rahmeti bol, mekanı cennet, aldığı her kuruş helal olsun.

Bugün 11:40 TSİ - Spor

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